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Прервано движение на Бутовской линии московского метро

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Движение поездов по наземному участку Бутовской линии Московского метрополитена в среду днем временно прекратилось, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

На Бутовской линии нет движения от станции "Улица Старокачаловская" до "Бунинской аллеи, сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в обратном направлении поезда идут с увеличенными интервалами.

При этом о причинах сбоя ничего не сообщается. В пресс-службе заявили, что метрополитен работает над скорейшим восстановления движения.

Участок Бутовской линии между станциями "Улица Старокачаловская" и "Бунинская аллея" - наземный.

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