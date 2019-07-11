Пожар на ТЭЦ в Мытищах собрались тушить с помощью авиации и пожарного поезда

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Пожар на ТЭЦ в подмосковных Мытищах тушат почти 100 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Возгорание ликвидируют порядка 80 человек личного состава и 20 единиц техники. Ведется наращивание группировки", - сказали в пресс-службе. К месту пожара выехал пожарный поезд. Кроме того, МЧС РФ привело в готовность авиацию.

В подмосковных Мытищах загорелась ТЭЦ. Горит сильно, идет густой черный дым. На место происшествия направлено большое количество подразделений МЧС pic.twitter.com/wf2BjSsTmW — Коммерсантъ (@kommersant) July 11, 2019

В подмосковных Мытищах произошел пожар на ТЭЦ-27 на станции высокого давления - огненный факел поднялся в небо на 50 метров. По предварительным данным, никто не пострадал.