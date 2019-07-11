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До восьми человек могли пострадать из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах

До восьми человек могли пострадать из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах
Пожар на ТЭЦ в Мытищах
Фото: Елена Аксенова/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Экстренные службы проверяют информацию о восьми пострадавших из-за пожара на ТЭЦ в подмосковных Мытищах, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, при пожаре на ТЭЦ-27 в Мытищах могли пострадать восемь человек. Все - сотрудники автомастерской, которая находится рядом с теплоэлектроцентралью", - сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

По словам источника, на ТЭЦ горит резервуар с маслом на площади 200 кв. м.

Как сообщалось ранее, пожар на мытищинской ТЭЦ-27 начался на станции высокого давления - огненный факел поднялся в небо на 50 метров.

Мытищи

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