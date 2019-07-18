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Строители Юго-Восточной хорды не нашли радиации на месте будущих работ в Москворечье

Строители Юго-Восточной хорды не нашли радиации на месте будущих работ в Москворечье
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Радиационных веществ в зоне строительства моста от Шоссейной до Кантемировской улицы в составе Юго-Восточной хорды (ЮВХ) не обнаружено, заявил журналистам генеральный директор Управления дорожно-мостового строительства Москвы Василий Десятков.

По его словам, еще при разработке проекта три раза проводились замеры радиационного фона: поверхностные пробы и глубинные с отметки до 12 метров. Десятков заверил, что фон в зоне строительства отвечает всем нормативам, повышенных отметок не наблюдается.

Он напомнил, что в составе Юго-Восточной хорды планируется построить шестиполосный мост, который свяжет Шоссейную и Кантемировскую улицы. Мост, строительство которого планируется начать через два-три месяца, пройдет через Москву-реку и далее не затронет территорию Московского завода полиметаллов.

Ранее в соцсетях появились публикации о том, что в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ, которые из-за строительных работ могут быть подняты на поверхность. О превышении радиационного фона на участке сообщал Гринпис.

В пресс-службе Москомархитектуры сообщали, что маршрут ЮВХ не затрагивает участок со старыми радиоактивными отходами в Москворечье-Сабурово.

Между тем, 11 июля корреспондент газеты "Коммерсантъ" с дозиметром проверил участки на склоне берега Москвы-реки рядом с Московским заводом полиметаллов и обнаружил следы радиоактивного загрязнения близ музея-заповедника "Коломенское".

Издание напомнило, что в 2013 году сам Московский завод полиметаллов направлял в окружную комиссию ЮАО замечания по проекту строительства моста в этом месте, указывая на "оползневый характер склона" у юго-восточной границы завода.

Москва ЮВХ

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