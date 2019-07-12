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Нагрузку ТЭЦ в Мытищах после пожара перевели на соседнюю ТЭЦ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Мосэнерго" и ПАО "МОЭК" (обе входят в ООО "Газпром энергохолдинг") в связи с отключением газоснабжения ТЭЦ-27 из-за произошедшего в четверг пожара перевели тепловые нагрузки на ТЭЦ-21, говорится в совместном заявлении двух компаний.

Исходная схема теплоснабжения будет восстановлена после окончания ремонта газопровода, расположенного за территорией ТЭЦ-27, говорится в сообщении.

Как отметили в компаниях, текущая суммарная электрическая нагрузка электростанций "Мосэнерго" на 12 июля - 5 344 МВт (42% от установленной мощности). Тепловая нагрузка составляет 2 188,8 Гкал/ч (6,5% от установленной мощности). Ограничений по тепловой нагрузке нет. Электростанции "Мосэнерго" работают в соответствии с диспетчерским графиком электрических и тепловых нагрузок. Энергообеспечение потребителей осуществляется без перебоев. Нарушения режимов нет.

ТЭЦ-21 находится на севере Москвы (Дмитровский район, промышленная зона Коровино). Ее установленная мощность ТЭЦ-21 - 1765 МВт, тепловая - 4918 Гкал/ч. Это крупнейший в Европе производитель тепловой энергии.

Пожар близ ТЭЦ-27 в Мытищах начался 11 июля около полудня и поврдил несколько строений. Окончательно потушить его удалось лишь в ночь на пятницу. Его причиной стало повреждение газовой трубы, проложенной глубоко под землей, сообщил "Интерфаксу" источник в службах технадзора.

Пожар на ТЭЦ в Мытищах

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Москва

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