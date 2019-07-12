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Пожар на ТЭЦ в Мытищах ликвидирован

Возгорание началось из-за утечки на газопроводе рядом со станцией

Пожар на ТЭЦ в Мытищах ликвидирован
Рядом с Мытищинской ТЭЦ во время пожара
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - МЧС по Московской области сообщило о ликвидации пожара на ТЭЦ в Мытищах.

Пожар близ ТЭЦ-27 в Мытищах возник накануне утром.

Сначала сообщалось, что в деревне Челобитьево в Мытищах загорелась станция высокого давления на территории ТЭЦ-27. Затем Минэнерго сообщило, что горела цистерна с маслом. Позднее Минэнерго уточнило, что в Мытищах загорелся участок газопровода, примыкающий к ТЭЦ. В начале пожара огненный факел достигал 50 метров в высоту, его удалось сбить. По предварительным данным, пожар носил технологический характер. Ему предшествовал взрыв на газопроводе.

Пожар привел к гибели одного человека, это была женщина, подавшая сигнал об аварии. 13 человек пострадали.

Пожар на ТЭЦ в Мытищах

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Мытищи

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