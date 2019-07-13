Очередь к мощам Петра и Февронии в Москве будет начинаться от Пречистенской набережной

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - С 15 по 20 июля с 8:00 до 20:00 очередь к мощам святых покровителей брака Петра и Февронии в храме Христа Спасителя в Москве будет формироваться от Пречистенской набережной, сообщили "Интерфаксу" в субботу в патриаршей пресс-службе.

Очередь будет проходить по Пречистенской набережной со стороны Крымского моста по Соймоновскому проезду по Волхонке до центрального входа в храм, сказал собеседник агентства. По его словам, проезд на автобусах к храму Христа Спасителя в эти дни будет ограничен.

Православная церковь почитает память муромских святых Петра и Февронии, живших на рубеже XII-XIII веков, и считает их брак образцом христианского супружества.

Согласно древнерусской летописи, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Скончались Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. Их мощи хранятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.

С 2008 года день памяти святых Петра и Февронии отмечается в России как государственный праздник - Всероссийский день любви, семьи и верности.