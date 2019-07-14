Выход со станции "Кропоткинская" будет ограничен с 15 по 20 июля

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Станция "Кропоткинская" Сокольнической линии метро может изменить режим работы на время нахождения в храме Христа Спасителя мощей святых Петра и Февронии с 15 по 20 июля.

Как сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе подземки, в эти числа на "Кропоткинской" по требованию полиции возможны ограничения на вход/выход со стороны северного вестибюля, расположенного у храма.

Ранее в пресс-службе патриархии сообщили агентству, что очередь к мощам святых Петра и Февронии будет формироваться, начиная с Пречистенской набережной по стороне, примыкающей к Москве-реке. Далее путь следования предполагает движение по Пречистенской набережной со стороны Крымского моста по Соймоновскому проезду по Волхонке до центрального входа в храм.

При этом проезд на автобусах к храму Христа Спасителя в эти дни будет ограничен.