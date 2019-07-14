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Выход со станции "Кропоткинская" будет ограничен с 15 по 20 июля

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Станция "Кропоткинская" Сокольнической линии метро может изменить режим работы на время нахождения в храме Христа Спасителя мощей святых Петра и Февронии с 15 по 20 июля.

Как сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе подземки, в эти числа на "Кропоткинской" по требованию полиции возможны ограничения на вход/выход со стороны северного вестибюля, расположенного у храма.

МоскваОчередь к мощам Петра и Февронии в Москве будет начинаться от Пречистенской набережнойЧитать подробнее

Ранее в пресс-службе патриархии сообщили агентству, что очередь к мощам святых Петра и Февронии будет формироваться, начиная с Пречистенской набережной по стороне, примыкающей к Москве-реке. Далее путь следования предполагает движение по Пречистенской набережной со стороны Крымского моста по Соймоновскому проезду по Волхонке до центрального входа в храм.

При этом проезд на автобусах к храму Христа Спасителя в эти дни будет ограничен.

Православная церковь чтит память муромских святых Петра и Февронии, живших на рубеже XII-XIII веков, и считает их брак образцом христианского супружества.

Согласно древнерусской летописи, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Скончались Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. Ныне мощи святых покоятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.

Святых благоверных князей Петра и Февронию почитают не только на их родине, в Муроме, но и далеко за ее пределами. Почти в каждом храме есть икона с изображением святых супругов, в некоторых городах в их честь освящены и сами храмы.

С 2008 года день памяти святых Петра и Февронии отмечается в России как государственный праздник - Всероссийский день любви, семьи и верности.

Москва Кропоткинская Петр Феврония храм Христа Спасителя

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