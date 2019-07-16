Дмитрия Гудкова и Андрея Соколова сняли с выборов в Мосгордуму

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия 5-го округа отказала в регистрации кандидату в Мосгордуму оппозиционеру Дмитрию Гудкову. Комиссия 43-го округа также во вторник отказала в регистрации актеру Андрею Соколову.

За снятие Гудкова проголосовали десять членов комиссии, двое "против", один воздержался.

"Меня сняли с выборов в присутствии секретаря МГИК (Владимира) Попова. Комиссия отказалась обсуждать по существу мои претензии", - сказал после заседания Гудков.

Кроме того, на заседании отказано в регистрации кандидатом народного артиста Андрея Соколова, в подписных листах которого 580 подписей признаны недействительными.

В том же 43-м округе, как и Соколов, выдвигался бывший лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин. Из представленных им 4940 подписей избирателей 618 признаны недействительными и недостоверными, что выше допустимых 10%. Принято решение о снятии его с выборов.

Во вторник завершается этап проверки подписей. Отказано было кандидатам в Мосгордуму от команды Алексея Навального Любови Соболь (43-й округ), Ивану Жданову (8 округ), Константину Янкаускасу (32-й округ), а также Юлии Галяминой (9-й округ, самовыдвижение), Кириллу Гончарову (32-й округ, "Яблоко").

В понедельник комиссия уже отказала оппозиционному кандидату по 45-му округу Илье Яшину.

Кандидаты намерены обжаловать решения окружных комиссий в Мосгоризбиркоме и суде. Все они заявили, что направляются на несанкционированную акцию на Трубную площадь.