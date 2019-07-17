"Яблоко" пожаловалось в Мосгоризбирком на отказ в регистрации своих кандидатов в Мосгордуму

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - "Яблоко" направило в Мосгоризбирком жалобу на отказ зарегистрировать своих кандидатов на выборах в Мосгордуму, сообщили в среду "Интерфаксу" в партии.

В документе, копия которого есть у агентства, указывается на многочисленные ошибки окружных избирательных комиссий при проверке подписей.

Ранее ряд оппозиционных кандидатов жаловался на намеренные, по их мнению, ошибки операторов при вводе в систему ГАС "Выборы": например, оператор вводит женское имя и мужское отчество (например, Ирина Владимирович). Секретарь ЦИК Майя Гришина во вторник заявила, что технические проблемы не могут быть причиной для выбраковки подписей и выразила надежду, что такие случаи будут отменены на заседаниях комиссий или МГИКом.

Несмотря на это, сказано в жалобе "Яблока", окружные комиссии не рассматривали возражения по существу, "грубо проигнорировав методические рекомендации по приему и проверке подписей, подготовленные ЦИК России, согласно которым любые выявленные сомнения трактуются в пользу кандидата".

В связи с этим "Яблоко" просит отменить решения по кандидатам Андрею Бабушкину (11 округ), Сергею Митрохину (43 округ), Кириллу Гончарову (32 округ), Елене Русаковой (37 округ), Анастасии Брюхановой (42 округ) и зарегистрировать их на выборах.

Ранее окружные комиссии отказали в регистрации Любови Соболь (43 округ), Ивану Жданову (8 округ), Константину Янкаускасу (32 округ), Юлии Галяминой, Дмитрию Гудкову (5 округ), Илье Яшину (43 округ) и Александру Соловьеву (3 округ).

Все кандидаты намерены обжаловать решения окружных комиссий в Мосгоризбиркоме и суде.