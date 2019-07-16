Юрист Соболь и музыкант Паук официально сняты с выборов в Мосгордуму

Кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и рок-музыканту Сергею "Пауку" Троицкому отказано в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Решение принято на заседании окружной избирательной комиссии 43-го округа во вторник вечером.

Из 4940 подписей, предоставленных Соболь в ее поддержку, 712 признаны недействительными, одна - недостоверной. Таким образом, недействительными признаны 14,4% подписей при допустимых 10%. Среди нарушений: подписи умерших людей, несоответствия паспортных данных, подписи жителей других округов, дважды оставленные подписи.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, голосование по партспискам не предусмотрено.

Из 4610 представленных Сергеем Троицким подписей недействительными признаны 687.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", во время заседания Соболь и её сторонники периодически перебивала выступление главы окружной комиссии Ирины Вялых. Сама юрист ФБК заявила, что ей не были предоставлены полные сведения о результатах проверки подписных листов за два дня. В связи с этим она предложила перенести заседание комиссии по ее вопросу ещё на два дня.

Члены комиссии отметили, что подписи, информацию о которых требует Соболь, не вошли в итоговый протокол проверки, так как признаны действительными.

Между тем, окружные избирательные комиссии отказали в регистрации кандидатам в Мосгордуму, поддерживаемым оппозиционером Алексеем Навальным: Ивану Жданову (8-й округ), Константину Янкаускасу (32-й округ), а также Юлии Галяминой (9-й округ, самовыдвижение) и Кириллу Гончарову (32-й округ, "Яблоко").

В понедельник комиссия уже отказала оппозиционному кандидату по 45-му округу Илье Яшину.