Отравившихся едой из автоматов в Москве стало больше 50

Госпитализированы 26 пострадавших, у большинства диагностировали сальмонеллез

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Москве число заболевших острой кишечной инфекцией из-за еды из вендинговых автоматов Healthy food достигло 51 человека. Таковы данные регионального управления Роспотребнадзора на 14:00 17 июля. О массовом отравлении стало известно днем ранее.

Все заболевшие - взрослые. У большинства диагноз - сальмонеллез. На середину дня в больнице было 26 пострадавших. Из ранее госпитализированных выписали шестерых, которым стало лучше.

Пострадали офисные работники в семи административных округах города.

Роспотребнадзор путем опроса выяснил, что отравившиеся ели продукты под брендом "Healthy food", которые покупали через торговые автоматы ООО "До Луны и обратно".

Эту еду производили в цехе в Юго-Восточном административном округе Москвы на территории промышленной зоны. Проверка цеха выявила там "многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований".

В частности, проверка нашла неудовлетворительным сантехническое состояние производственных помещений, в них вместе хранились сырье и готовая продукция, часть холодильников была неисправна, температурный режим хранения продуктов не соблюдался, говорится в сообщении. Также там нашли просроченную продукцию и "обезличенную сырье" и упаковки с неправомерно увеличенными сроками годности.

Сотрудники Роспотребнадзора эти цеха опечатали. Из оборота изъяли около 3 тонн сырья и готовой продукции и закрыли 22 вендинговых автоматов в Центральном, Западном, Северном, Юго-Западном, Юго-Восточном, Южном, Северо-Восточном административных округах. Также были опечатаны кафе "Healthy food" в башне "Город столиц" и такое же кафе в доме 10 по Пресненской набережной,

В частности, из оборота изъято около 3 тонн сырья и готовой продукции, помещения производственных цехов, расположенные в Юго-Восточном округе, опечатаны.

Также закрыты 22 станции "здорового питания" (вендинговые автоматы) в Центральном, Западном, Северном, Юго-Западном, Юго-Восточном, Южном и Северо-Восточном административных округах.

Роспотребнадзор опечатал несколько кафе, расположенных на Пресненской набережной.