Неизвестные задержали в Москве женщину после покупки лекарства для сына

По словам Лидии Мониавы, силовики задержали мать неизлечимого ребенка, которая заказала в интернете противосудорожный препарат

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции не участвовали в задержании в Москве женщины, которая получила на почте посылку с незарегистрированным в России лекарством. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

"Этим делом занималась таможенная служба", - уточнил информированный источник "Интерфакса".

Ранее о том, что 16 июля после получения посылки с лекарство задержали мать неизлечимо больного мальчика, сообщила директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава. По ее словам, Елену Боголюбову задержали два сотрудника полиции и сказали, что она получила контрабанду. В течении семи часов ее удерживали в почтовом отделении в доме 27 по улице Салтыковской и в течение этого времени с ней беседовали сотрудники МВД и таможни, утверждала Мониава. Женщину отпустили после того, как учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер позвонила в правительство.

Информацию о задержании Боголюбовой "Новой газете" подтвердили в пресс-службе хосписа "Дом с маяком". Десятилетний сын задержанной Михаил - пациент этого учреждения.

У Михаила неизлечимое генетическое заболевание - болезнь Баттена, он страдает от болезненных судорог. От этого же заболевания и двух недель судорог умерла его девятилетняя сестра, рассказала Мониава. По ее словам, врачи посоветовали Боголюбовой новый противосудорожный препарат фризиум. В России он не зарегистрирован, она заказала его через интернет за границей.

При задержании Боголюбовой заявили, что экспертиза обнаружила в ее посылке психотропные вещества. Возбуждено ли в ее отношении уголовное дело, в хосписе не знают. Полученное по почте лекарство ей не отдали.

Летом 2018 года в Москве возбудили уголовное дело в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой. Она хотела продать излишки диазепама, которые у нее были, договорилась с покупателем через интернет, покупатель оказался агентом полиции и ее задержали с поличным. Ей вменили сбыт наркотиков. Дело вызвало широкий общественный резонанс, затем ГУ МВД Москвы его закрыло.

В апреле 2019 года в Екатеринбурге сотрудники таможни задержали 24-летнюю Дарью Беляеву. Она заказала себе в Польше антидепрессант бупроприон, незарегистрированный в России. Ее обвинили в контрабанде наркотиков.