Минздрав отмежевался от задержания женщины с незарегистрированным лекарством для ребенка

У нее не было назначения от врача на фризиум, значит, она не имела права его ввозить в Россию

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Граждане России имеют право ввозить незарегистрированные в стране наркотические и психотропные лекарства без разрешения, но должны иметь медицинские документы, подтверждающие их назначение, разъяснили в Минздраве. Речь идет об ограниченном количестве таких препаратов, уточнили чиновники.

16 июля в одном из почтовых отделений Москвы задержали Елену Боголюбову, которая через интернет заказала для неизлечимо больного сына фризиум - незарегистрированный в России противосудорожный препарат. Ее удерживали семь часов, отпустили после вмешательства основателя Фонда помощи хосписов "Вера" Анны Федермессер, которая звонила в правительство. Сообщалось, что на нее завели уголовное дело о контрабанде наркотиков. Источник "Интерфакса" уточнял, что задержание проводили сотрудники таможенной службы. Фризиум женщине рекомендовали консультировавшие ее врачи.

В Минздраве выяснили, что 28 февраля 2017 года фризиум (непатентованное название - "клобазам") упоминали на консультации ребенка Боголюбовой в Институте педиатрии им. Вельтищева, как резервный вариант на случай, если больше ничего не поможет. При этом консилиума и врачебной комиссии в связи с этим в день консультации не проводилось. "Мама пациента больше не обращалась на консультацию, лечащий врач ни очно, ни заочно с мамой не контактировал и не принимал участия в назначении "Клобазама", - говорится в пресс-релизе.

Фризиум в России не зарегистрирован, поскольку производитель не подавал такой заявки и не добивался проверки его эффективности и безопасности в России на пациентах, добавили в Минздраве. Там отметили, что регистрация лекарств в России - это исключительное право разработчиков и производителей.

О задержании Боголюбовой первой сообщила директор фонда хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава. Она объяснила, что сын женщины - пациент хосписа, у него неизлечимое генетическое заболевание и он страдает от мучительных судорог. От этой же болезни после двух недель судорог умерла сестра мальчика. Родители больных детей говорят, что российские препараты им не помогают.

Ситуация с задержанием Боголюбовой и недоступностью в России ряда лекарств вызвала обеспокоенность в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал, что с Минздравом свяжутся и попросят активизировать решение проблемы незарегистрированных в России препаратов.