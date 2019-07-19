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Завершилась оценка площадки в Ликино-Дулеве под комплекс по переработке отходов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В подмосковном Ликино-Дулеве завершили изыскания, по итогам которых будет принято решение о строительстве комплекса по переработке отходов (КПО), сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин в эфире телеканала "360".

Министр добавил, что если будет принято решение о пригодности площадки под строительство комплекса, начнется работа по проектированию объекта.

Как сообщалось, 18 июля в Ликино-Дулеве проходили задержания жителей, протестующих против строительства объекта по хранению мусора.

В середине июня и середине июля жители также перекрывали Егорьевское шоссе в знак протеста.

В июне в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области "Интерфаксу" сказали, что в Ликино-Дулеве проходит операция по расчистке просеки из соображений пожарной безопасности

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья тогда же сообщили, что о начале строительства комплекса по переработке отходов в Ликино-Дулеве пока "речи быть не может", так как для этого еще предстоит провести инженерные изыскания и общественные обсуждения. Пока дата общественных слушаний не назначена.

Московская область Ликино-Дулево

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