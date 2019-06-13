В Ликино-Дулеве задержали протестующих против вырубки леса под дорогу к свалке

Активисты ненадолго перегородили Московское большое кольцо

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Подмосковье жители города Ликино-Дулево перекрыли Московское большое кольцо - трассу А-108, протестуя против вырубки леса под дорогу на строящийся мусорный полигон. Полицейские задержали шесть человек, сообщила "Эху Москвы" Ольга Басацкая.

По ее словам, противники свалки перегородили трассу, переходя ее по пешеходному переходу.

Свалку под городом хотят строить на месте, где берут начало ближайшие реки, заявила Басацкаи. Центрального водоснабжения в местных поселках нет, загрязнение источников воды будет губительным для них, считает активистка.

К протестующим подъехал врио главы городского округа Ликино-Дулево Андрей Буянов, он договорился устроить "круглый стол" с противниками полигона, сказала она "Дождю".

Политик Дмитрий Гудков сообщил в телеграм-канале о задержании 15 протестующих. "Начали пилить лес якобы под противопожарную просеку. На самом деле, строят дорогу под мусорный полигон", - написал он.