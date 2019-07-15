Протестующие против свалки в Ликино-Дулево перекрыли Егорьевское шоссе

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Активисты, протестующие против вырубки леса под свалку рядом с Ликино-Дулево в Московской области, перекрыли трассу А108 в районе деревни Слободище.

"Мы здесь просто в экологическом гетто, со всех сторон и так промышленные предприятия. Это единственный участок леса, который у нас есть, это наши легкие. Рядом глубокое болото, это единственный источник нашей воды. Здесь лоси, косули, глухари, серые журавли, краснокнижные бабочки махаон. Здесь нельзя строить полигон", - заявила "Интерфаксу" местная активистка Ольга Быстрицкая.

По ее словам, в лесу собралось больше сотни жителей деревни, несколько человек задержали, остальные перекрыли Егорьевское шоссе, чтобы привлечь к своей проблеме внимание властей.

Еще один активист Валерий Курилов рассказал "Интерфаксу", что его задержали на месте событий. "Я сейчас нахожусь в городском отделении полиции, с меня только сняли наручники", - сообщил он.

"Что мне вменяют, я еще не знаю", - сказал Курилов.

В министерстве ЖКХ Подмосковья заявляют, что окончательное решение о строительстве полигона пока не принято, а вырубка проводилась для создания пожарной просеки.

Протесты в Ликино-Дулево продолжаются уже несколько месяцев. В середине июня местные жители уже перекрывали трассу А-108, протестуя против вырубки леса, которая, по их мнению, осуществляется для прокладки дороги на строящийся мусорный полигон. Власти тогда также заявляли, что деревья рубят "в рамках противопожарных мероприятий".