Обвиняемый в краже картины Куинджи признал вину частично

Денис Чуприков уже заплатил 13 тысяч рублей за реставрацию

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Уроженец Крыма Денис Чуприков заявил, что частично признает вину по делу о краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи в Москве. Он сказал это в Замоскворецком суде и пообещал позднее подробней представить свою позицию.

Суд 22 июля начал рассматривать дело Чуприкова. Его адвокат Светлана Горбунова уже сообщила, что он заплатил за реставрацию картины 13 тысяч рублей.

Картину "Ай-Петри. Крым" выкрали с выставки Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи на глазах у посетителей вечером в воскресенье, 27 января. Посетитель снял картину со стены, встал за колонной, вынул ее из рамы и вынес на улицу.

Чуприкова задержали на следующий день в Подмосковье. В тот же день картину нашли на стройке в Одинцовском районе, по его показаниям. Он заявил, что раскаялся в содеянном. По его словам, он решил украсть картину, чтобы привлечь к себе внимание. Следствие пришло к выводу, что он действовал в одиночку и руководствовался внезапно возникшим корыстным мотивом.

Чуприкова обвиняют в хищение особо ценного предмета, повлекшее его порчу. Потерпевшими по уголовному делу признаны Министерство культуры, которое понесло материальный ущерб, так как украденная картина была попорчена, а также Третьяковка, у которой пострадала деловая репутация.