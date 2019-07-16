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Новая охранная система от Росатома появилась в Третьяковской галерее

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Специалисты Росатома создали систему охраны для Третьяковской галерее. В корпорации сообщили, что новую систему уже установили.

Заказать ее Третьяковка решили после громкой кражи картины Архипа Куинджи в январе этого года, когда полотно "Ай-Петри. Крым" было похищено прямо из зала в Инженерном корпусе. Злоумышленник снял картину со стены и ушел на глазах у посетителей. На следующий день подозреваемый в хищении картины был задержан, а картина возвращена в экспозицию.

В результате в галерее была установлена система третьего рубежа охраны (защита самого предмета, а не только периметра) для выставочных помещений на Крымском Валу и в Инженерном корпусе.

В залах Третьяковки были установлены датчики "Яхонта" размером с банковскую карту и толщиной около 4 мм. Их использовали на выставках Ильи Репина, Бориса Голополосова, Федора Захарова в галерее на Крымском Валу, Эдварда Мунка в Инженерном корпусе, в зале главного корпуса Третьяковки, где выставлена Библия Пискатора.

Третьяковская галерея Москва Третьяковка Росатлм

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