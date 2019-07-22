Укравший картину Куинджи из Третьяковки выплатил 13 тыс. руб. за ее реставрацию

Денис Чуприков в Замоскворецком суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Денис Чуприков, обвиняемый в хищении картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, заплатил за восстановительные работы 13 тысяч рублей, сообщила его адвокат Светлана Горбунова.

В понедельник Замоскворецкий суд Москвы приступает к рассмотрению уголовного дела Чуприкова.

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была украдена вечером 27 января из Третьяковской галереи, где проходила выставка художника. Мужчина снял полотно со стены и ушел с ним на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

На следующий день утром в Подмосковье по подозрению в этом преступлении был задержан 32-летний уроженец Крыма Денис Чуприков. Он признался, что спрятал картину на строящемся объекте в Одинцовском районе, там ее и нашла полиция. Задержанный раскаялся и объяснил свой поступок желанием привлечь к себе внимание.

Чуприкову вменяется хищение особо ценного предмета, повлекшее его порчу. Потерпевшими по уголовному делу признаны Министерство культуры - в части нанесения материального ущерба и Третьяковка, деловой репутации которой был причинен вред.