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Мосгоризбирком отказал в регистрации еще одному самовыдвиженцу в Мосгордуму

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком оставил без удовлетворения жалобу на отказ в регистрации окружной избирательной комиссией кандидата в депутаты Мосгордумы по 25-му округу самовыдвиженцу Сергею Смирнову.

Соответствующее решение принято на заседании МГИК во вторник, передал корреспондент "Интерфакса".

Основанием для отказа стало то, что Смирнов не представил документы для регистрации кандидатов. При необходимых для регистрации 4449 подписях он предъявил только одну - свою.

На прошлой неделе МГИК отказал в удовлетворении жалобы еще одному самовыдвиженцу - Ирине Собяниной, выдвигавшейся по 28 округу. Она не представила подписи избирателей вообще.

По итогам первого этапа кампании по выборам депутатов Мосгордумы седьмого созыва на 45 депутатских мест окружными избирательными комиссиями зарегистрировано 233 кандидата, 57 получили отказ.

Кандидаты, которым отказано в регистрации окружными комиссиями, могут обжаловать это решения в Мосгоризбиркоме и в суде.

Москва Мосгоризбирком

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