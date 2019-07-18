Отклонена первая жалоба на отказ в регистрации кандидата в Мосгордуму

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком в четверг отклонил первую жалобу на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщает корреспондент "Интерфакса"

Жалобу подала Ирина Собянина - директор образовательного центра "Гуманитарный центр Ирины Собяниной". Она была первым кандидатом, получившим отказ в регистрации; всего их оказалось 57.

В Мосгоризбиркое обосновали отказ тем, что кандидат не представила подписи избирателей и другие необходимые документы.

Собянина считает, что в отношении нее был нарушен принцип равного избирательного права: она должна была собирать подписи в отличие от представителей парламентских партий. "Это противоречит Конституции", - завила она.

Ирина Собянина является полной тезкой бывшей супруги мэра столицы Сергея Собянина.