Избиркомы отказались зарегистрировать 57 кандидатов в Мосгордуму

Фото: Стоян Васев/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Окружные избирательные комиссии отказались зарегистрировать в общей сложности 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщил в среду глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Всего зарегистрировано 233 кандидата: 171 представитель различных партий и 62 самовыдвиженца.

В регистрации отказано 18 партийным кандидатам и 39 самовыдвиженцам. Это решение можно обжаловать в Мосгоризбиркоме или через суд.

Изначально на выборах по всем 45 округам собирались участвовать 424 человека. Документы на регистрацию сдали 290 человек, остальные снялись с выборов.

Участие в избирательной кампании продолжат 44 кандидата от КПРФ, 45 - от ЛДПР и 42 - от "Справедливой России", которым не требовался сбор подписей. Кроме того, зарегистрированы представители непарламентских партий - "Яблока", "Коммунистов России", "Родины", "Гражданской силы", "Зеленых" и "Партии роста".

Горбунов перечислил основные нарушения, выявленные при проверке окружными комиссиями: подписи умерших избирателей, подписи граждан без активного избирательного права, несоответствие сведений об избирателях (фамилии, имена, адрес, год рождения), поставление подписей одним избирателям дважды и другие.

Он отметил, что на прошлых выборах в Мосгордуму (в 2014 году) отказ в регистрации получили вдвое больше кандидатов - 107.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партийным спискам не предусмотрены.