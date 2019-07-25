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На центральном участке зеленой ветки метро в Москве произошел сбой

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Сбой в движении поездов возник на центральном участке Замоскворецкой линии столичного метро вечером в четверг, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Интервалы между поездами были увеличены до пяти минут примерно с 18:40, после 19:30 ситуация стала нормализовываться.

Источник объяснил сбой техническими причинами, не приводя подробностей.

Как сообщил корреспондент "Интерфакса", по громкой связи пассажиров Замоскворецкой линии метро информируют об увеличенных интервалах между станциями "Белорусская" и "Автозаводская" и предлагают выбирать альтернативные маршруты.

Москва

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