Пассажир упал под поезд метро на станции "Тверская" в Москве

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сбой в движении поездов произошел вечером во вторник на центральном участке Замоскворецкой линии московского метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Около 21:35 на станции "Тверская" пассажир упал под прибывающий поезд. Для извлечения пострадавшего снято напряжение с контактного рельса", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что из-за падения пассажира нет движения поездов на участке "Белорусская" - "Новокузнецкая".

"Интерфакс" не располагает информацией о состоянии пассажира. Комментария метрополитена об инциденте на Замоскворецкой линии пока не поступало.