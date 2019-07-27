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Оппозиционеров Жданова, Гудкова и Галямину задержали

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Иван Жданов сообщил о задержании в своем аккаунте в твиттере.

Между тем пресс-секретарь лидера "Партии Перемен" Дмитрия Гудкова Алексей Обухов сообщил "Интерфаксу", что оппозиционера также задержали на въезде в Москву и везут в ОВД Коптево.

Претендент в кандидаты в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина же сообщила в соцсетях, что она задержана, ее везут в ОВД Хорошево-Мневники.

"Интерфакс" не располагает комментариями правоохранительных органов по этим эпизодам.

Ранее сообщалось о задержании оппозиционера Ильи Яшина, которому также отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. Его везут в Троицкий районный суд Москвы. Сам Яшин заявлял, что ожидает административного ареста.

С вечера пятницы проходили обыски у оппозиционеров, в частности, в офисе Гудкова, у Галяминой, Яшина, а также в Фонде борьбы с коррупцией.

Ранее Следственный комитет Москвы сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Дмитрий Гудков Иван Жданов Юлия Галямина

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