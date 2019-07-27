Поиск

Илью Яшина отправили в Троицкий районный суд

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Троицкий суд Москвы, как ожидается, в субботу рассмотрит административное дело задержанного накануне незарегистрированного оппозиционного кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Вадим Прохоров.

Он рассказал, что после проведенного обыска следователи отвезли Яшина в Троицкий отдел полиции, а сейчас везут его в Троицкий районный суд.

По его словам в отношении Яшина составлен административный протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении). Наказание по данному обвинению влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 до 30 тысяч рублей либо административный арест на срок до 10 суток.

В свою очередь в Троицком суде агентству уточнили, что административный материал в отношении Яшина пока не поступал.

"Интерфакс" не располагает комментариями правоохранительных органов по этому поводу.

Между тем, глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Иван Жданов сообщил в субботу в твиттере о своем задержании.

Агентство не располагает комментариями правоохранительных органов по этому поводу.

Накануне сотрудники полиции и Следственного комитета РФ пришли с обыском в ФБК оппозиционера Алексея Навального в Москве и в московский штаб Ильи Яшина.

Москва Мосгордума Илья Яшин ФБК Иван Жданов

Новости по теме

Новости

Оппозиционеров Жданова, Гудкова и Галямину задержали

К пресс-секретарю Навального и оппозиционеру Шаведдинову пришли с обысками

Что случилось этой ночью: суббота, 27 июля

Собянин предостерег от организации беспорядков в Москве

Собянин предостерег от организации беспорядков в Москве

Оппозиционера Яшина привезли в отдел полиции Троицка

Оппозиционера Яшина привезли в отдел полиции Троицка

Сотрудники СК провели обыск у оппозиционера Ильи Яшина

Неизвестные пришли с обыском в офис Дмитрия Гудкова

Мосгоризбирком отказал Любови Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Мосгоризбирком отказал Любови Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму

После допроса в СК Соболь осталась свидетелем по делу

Мосгоризбирком перенес рассмотрение апелляции Яшина на следующую неделю

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');