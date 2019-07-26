Неизвестные пришли с обыском в офис Дмитрия Гудкова

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В московский штаб оппозиционера Дмитрия Гудкова пришли неизвестные с обыском, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь оппозиционера Алексей Обухов.

"Обыски в нашем штабе на Большом Волоколамском проезде. Внутри как минимум 8 человек", - сказал Обухов.

Он уточнил, что неизвестные не предоставили никаких документов на обыск.

По словам Обухова, неизвестные могут быть грабителями, которые проникли в помещение.

"Из наших сотрудников там уже никого нет - мы предусмотрели эту опасность", - добавил пресс-секретарь Гудкова.

"Интерфакс" не располагает комментариями правоохранительных органов по этому поводу.

14 июля в Москве прошла несогласованная с властями акция в формате массовой встречи независимых кандидатов с избирателями, на которую, по данным МВД, собрались порядка тысячи человек. Вечером 15, 16 и 17 июля кандидаты провели еще ряд встреч со своими сторонниками на Трубной площади.

20 июля в Москве прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы. По данным МВД, на него пришли 12 тыс. человек. По данным "Белого счетчика" - 22,5 тыс.

По итогам акции получившие отказ кандидаты опубликовали заявление, в котором потребовали регистрации, а также встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

24 июля сообщалось, что Симоновский суд Москвы приговорил оппозиционера Алексея Навального к 30 суткам ареста за призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии. Согласно протоколу, Навальный в ходе санкционированного митинга 20 июля призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также делал это и в "Фейсбуке".

В ночь на 25 июля обыски прошли у нескольких оппозиционеров, выдвигавшихся в кандидаты на выборы в Мосгордуму, в том числе у Дмитрия Гудкова, Жданова, Соловьева. Они и другие незарегистрированные кандидаты были вызваны на допросы.