Полиция сообщила о 295 задержанных на акции оппозиции в центре Москвы

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - На несанкционированной акции на Тверской улице в Москве задержаны 295 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

"Значительное количество задержанных не являются жителями Москвы", - сказали в ведомстве.

Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства, добавили в ведомстве.

Ранее в субботу стало известно о задержании незарегистрированных кандидатов Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Юлии Галяминой, Ильи Яшина, Любови Соболь. Этому предшествовали обыски.

Накануне столичная полиция пообещала принять все необходимые меры для пресечения нарушений порядка во время несогласованной акции оппозиции у мэрии Москвы. Организаторам акции были вручены письменные предостережения.