Полиция насчитала около 3,5 тыс. человек на акции оппозиции в Москве

По ее данным, из них около 700 человек - это журналисты и блогеры

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В пресс-службе столичной полиции сообщили, что около 3,5 тыс. человек участвуют в несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.

Как рассказали "Интерфаксу" в полиции, из них около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в ее освещении.

В субботу сообщалось, что 295 человек были задержаны на акции оппозиции на Тверской улице. По данным пресс-службы столичной полиции, значительное количество задержанных не являются жителями Москвы. Все они доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно о задержании незарегистрированных кандидатов Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Юлии Галяминой, Ильи Яшина, Любови Соболь. Этому предшествовали обыски.

Накануне столичная полиция пообещала принять все необходимые меры для пресечения нарушений порядка во время несогласованной акции оппозиции у мэрии Москвы. Организаторам акции были вручены письменные предостережения.