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Суд назначил первый штраф за участие в акции 27 июля в Москве

Ивана Гаращука оштрафовали на 15 тысяч рублей за помехи движению транспорта и пешеходов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Троицкий суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей Ивана Гаращука за участие в несанкционированной акции в центре города 27 июля. Это первое решение в отношении задержанных в тот день, сообщили "Интерфаксу" в "Апологии протеста".

Гаращука признали виновным в участии в несанкционированном мероприятии, из-за которого возникли помехи работе объектов жизнеобеспечения и движению транспорта и пешеходов (ч. 6.1 ст. 20.2 КОАП).

Акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму планировалась днем в субботу у мэрии Москвы. Власти ее не согласовали. Полиция оцепила Тверскую, перекрыла подземные переходы и выдавливала людей в стороны от мэрии, затем в переулки. В результате протестующие продолжали шествие и заходили в том числе на Трубную площадь и на Лубянку. МВД сообщило, что были задержаны 1074 участника акции, по данным "ОВД-Инфо", полицейские задержали 1373 человек. В отделах полиции на ночь оставили около 150 задержанных.

Мосгордума Мосгоризбирком Троицкий суд МВД

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