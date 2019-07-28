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Общественные наблюдатели рассказали о жалобах задержанных на митинге в субботу

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы проверили не менее 15 отделов полиции, где содержались задержанные накануне участники несогласованной акции оппозиции.

Как рассказал "Интерфаксу" ответственный секретарь комиссии Иван Мельников, в основном задержанные жалуются на длительное содержание в автозаках, в которых был сильно превышен лимит. Он пояснил, что людям пришлось стоять несколько часов, в духоте многим становилось плохо. Но большая часть нарушений была устранена по итогам проверки.

Кроме того, сообщил Мелькников, при проверке ОМВД "Останкино" один из задержанных пожаловался на избиение при задержании, по требованию ОНК ему была оказана медпомощь.

В отделе полиции по Тверскому району содержатся пять участников несогласованной акции, в том числе оппозиционер Дмитрий Гудков.

Ответственный секретарь комиссии подчеркнул, что ОНК продолжит проверять условия содержания задержанных на акции.

В центре Москвы в субботу, 28 июля, прошла несанкционированная акция против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Столичная полиция насчитала около 3,5 тысячи участников.

Москва ОНК

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