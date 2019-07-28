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СПЧ подготовит доклад президенту РФ по итогам субботних протестов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) подготовит доклад по итогам несогласованной акции у мэрии Москвы, которая состоялась 27 июля. Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на главу СПЧ Михаила Федотова.

Отмечается, что у главы совета есть претензии и к организаторам несогласованной акции, и к сотрудникам силовых структур, которые, по его оценке, действовали "очень грубо".

Кроме того, Федотов раскритиковал призыв муниципального депутата Илья Яшина провести аналогичную акцию в следующую субботу, 3 августа. Председатель СПЧ сказал, что это "путь в никуда".

В субботу, 27 июля, в центре Москвы прошла несанкционированная акция против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полиция насчитала около 3,5 тысячи участников митинга. В МВД сообщили, что по итогам акции были задержаны 1074 человека.

Москва СПЧ

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