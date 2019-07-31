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В деле о "массовых беспорядках" в Москве 27 июля появился первый задержанный

В деле о "массовых беспорядках" в Москве 27 июля появился первый задержанный
Во время несанкционированной акции оппозиции в Москве
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - По уголовному делу о "массовых беспорядках" во время несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля задержан первый фигурант. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Чиков написал в своем Telegram-канале в среду, что задержанный - Кирилл Жуков. Ранее его уже оштрафовали за участие в протестах 27 июля. В настоящее время его допрашивают в СКР на Новокузнецкой улице, уточнил Чиков.

По данным юриста, еще один человек - Сергей Фомин - был допрошен в Следственном комитете по делу о беспорядках как свидетель. Его отпустили.

Других подробностей по ситуации Чиков не привел.

Комментариями правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

30 июля СКР возбудил уголовное дело об организации, участии и призывам к массовым беспорядкам (статья 212 УК РФ) в связи с событиями 27 июля в центре Москвы.

Следствие утверждает, что накануне проведения несанкционированной акции в интернете неоднократно размещались призывы принять в ней участие. Отмечается, что размещала их некая "группа лиц", "заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки".

СК заявляет, что участники несогласованной акции в центре Москвы "игнорировали законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок". Утверждается, что они "применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление, и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце в городе Москве, а также совершили иные противоправные действия".

Кроме того, пояснили в московском управлении СКР, по событиям 27 июля расследуется три уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ). Накануне Мещанский суд Москвы арестовал первого обвиняемого, жителя Московской области Евгения Коваленко, который, по версии следствия, бросил в бойца ОМОН мусорную урну.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не согласованная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

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