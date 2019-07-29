Суд арестовал участника субботней акции, бросившего урну в полицейского

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы в понедельник санкционировал арест участника несогласованной акции, прошедшей 27 июля в центре столицы, в рамках первого дела по обвинению в нападении на полицейского.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении Евгения Коваленко меру пресечения на срок до 27 сентября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.

По ее словам, 48-летнему Коваленко предъявлено обвинение в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ). Если его вина будет доказана, мужчине грозит либо штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

В ходе заседания следователь отметила, что Коваленко, который обвиняется в совершении тяжкого преступления, не имеет регистрации в Москве, поэтому в отношении него не может быть избрана более мягкая мера пресечения. Прокурор поддержала позицию следствия, обратив внимание суда, что после совершения преступления Коваленко пытался скрыться.

Сам Коваленко и его адвокат возражали против ареста и просили о мере пресечения, не связанной с содержанием в СИЗО. По словам адвоката, его подзащитный признал вину и написал явку с повинной.

По версии следствия, 27 июля, Коваленко, "руководствуясь мотивом политической ненависти к представителям власти", применил насилие против сотрудника Росгвардии, находившегося при исполнении обязанностей и в форменном обмундировании. В частности, обвиняемый бросил в служащего металлический мусорный бак, чем "причинил физическую боль и моральный вред".

В центре Москвы в субботу 27 июля прошла несогласованная акция оппозиции. По данным МВД, за различные правонарушения на ней было задержано более тысячи человек. Московские суды получили 203 дела об административных нарушениях, фигурантами которых стали организаторы и участники акции.

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов сказал "Интерфаксу", что некоторые задержания во время этой акции имели необоснованный характер.