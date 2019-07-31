Мэрия Москвы получила еще две заявки на стотысячные акции 10 и 11 августа

Всего на эти числа заявлены уже пять акций

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Муниципальный депутат из Кунцева Денис Шендерович подал в мэрию Москвы заявки на митинги численностью до 100 тысяч человек на проспекте Академика Сахарова 10 и 11 августа. Он намерен провести эти акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, объяснил он "Интерфаксу".

Ранее 31 июля заявки на акции в те же числа и с той же численностью подали зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Они предполагают провести мероприятия на Новом Арбате. Если в мэрии это не согласуют, заявители готовы согласиться на шествие от Калужской площади по Якиманке с митингом на Болотной площади.

30 июля незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, муниципальный депутат Елена Русакова подала заявку на акцию в поддержку независимых кандидатов на 10 августа. В заявке она указала, что планирует мероприятие численностью до 10 тысяч человек и это может быть шествие по бульварам от Тверской улицы и митинг на проспекте Академика Сахарова, а также просто митинги на Волхонке или на площади Свободной России.

29 июля Либертарианская партия подала заявку о митинге в поддержку независимых кандидатов 3 августа на Лубянке. В мэрии это отказались согласовать и в качестве альтернативы предложили проспект Академика Сахарова. Заявители от такого переноса отказались, затем переговоры зашли в тупик и заявка была отозвана. Мэр Сергей Собянин предположил, что отказ от согласованной акции на проспекте Сахарова может означать подготовку беспорядков и провокаций 3 августа.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Организаторы собирались провести ее у мэрии, но туда их не пустили полицейские. В результате, по данным МВД, в центре Москвы задержали 1074 человека, по данным "ОВД-Инфо" - 1373. 30 июля Следственный комитет заявил, что по следам событий 27 июля возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, а также расследуются еще три дела по фактам нападений на полицейских и росгвардейцев.