Член Либертарианской партии Светов арестован на 30 суток за акцию 16 июля

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы арестовал на 30 суток представителя федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова за повторное нарушение законодательства о митингах, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Согласно материалам дела, 16 июля с 18:00 до 22:30 Светов у метро Трубная в составе группы из примерно 500 человек, "привлекая внимание граждан и средства массовой информации", скандировал лозунги: "Допускай!", "Это наш город!", "Мы здесь власть!", то есть принимал участие в несогласованном митинге.

Задержанный вину не признал, так как, по его мнению, административное дело носит политический характер.

Светов был задержан в центре Москвы во вторник днем после переговоров в Департаменте региональной безопасности столицы по поводу планируемой 3 августа акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, заявку на которую подавала Либертарианская партия.