Поиск

Член Либертарианской партии Светов арестован на 30 суток за акцию 16 июля

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы арестовал на 30 суток представителя федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова за повторное нарушение законодательства о митингах, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Согласно материалам дела, 16 июля с 18:00 до 22:30 Светов у метро Трубная в составе группы из примерно 500 человек, "привлекая внимание граждан и средства массовой информации", скандировал лозунги: "Допускай!", "Это наш город!", "Мы здесь власть!", то есть принимал участие в несогласованном митинге.

Задержанный вину не признал, так как, по его мнению, административное дело носит политический характер.

Светов был задержан в центре Москвы во вторник днем после переговоров в Департаменте региональной безопасности столицы по поводу планируемой 3 августа акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, заявку на которую подавала Либертарианская партия.

Москва Михаил Светов

Новости по теме

Новости

В спецприемнике, где Навальный отбывает арест, проверят качество еды после жалоб

В спецприемнике, где Навальный отбывает арест, проверят качество еды после жалоб

ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму

ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму

Участок Филевской линии московского метро вновь закроют на выходные

В деле о "массовых беспорядках" в Москве 27 июля появился первый задержанный

В деле о "массовых беспорядках" в Москве 27 июля появился первый задержанный

В мэрию Москвы подали заявку на проведение митинга 10 августа

У активиста "Левого блока" прошел обыск по делу о субботней акции в Москве

Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму подадут в мэрию заявку на митинг 10 августа

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве девушки-блогера в Москве

Полиция Москвы предупредила, что акция оппозиции 3 августа незаконна

Полиция Москвы предупредила, что акция оппозиции 3 августа незаконна

МГИК отменил отказ в регистрации Митрохина кандидатом в Мосгордуму

МГИК отменил отказ в регистрации Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');