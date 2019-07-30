Полиция задержала организатора митинга 3 августа в поддержку кандидатов в Мосгордуму

Михаила Светова задержали "для проверки", сказал его соратник по Либертарианской партии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В центре Москвы задержали члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова, одного из организаторов акции 3 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. О задержании сообщил председатель федерального комитета партии Сергей Бойко.

По его словам, это произошло после переговоров с чиновниками департамента региональной безопасности мэрии Москвы о месте проведения будущей акции.

"Мы вышли из департамента региональной безопасности мэрии на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара. Прошли порядка 600 метров, к нам подъехал полицейский автомобиль, из него вышли сотрудники ОМОНа, и заявив, что в отношении Михаила проводится проверка, задержали его", - сказал Бойко.

Причины задержания они не назвали, а на вопросы, в чем заключается проверка и куда везут Светова, Бойко оттолкнули в сторону, как он сам утверждает.

Политик добавил, что Либертарианская партия отозвала из мэрии заявку на акцию 3 августа. Переговоры продолжались с 12:40 до 13:20, но чиновники соглашались только на один адрес - проспект Академика Сахарова.

"У нас же нет мандата от гражданского общества на эту площадку. Раз власти не идут на компромисс, мы отозвали заявку", - сказал Бойко. Он отметил, что партия держится в стороне от несанкционированных мероприятий.

Заявители отказались от предложения провести митинг на проспекте Академика Сахарова, их предупредили об ответственности за несанкционированные акции, заявил "Интерфаксу" первый замглавы департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник.

Либертарианская партия 29 июля подала заявку о проведении 3 августа в 14:00 митинга численностью до 15 тысяч человек на Лубянке. В мэрии предложили переместить акцию на проспект Академика Сахарова. В Либертарианской партии заявили, что не могут на это согласиться после событий 27 июля и что перенос акции чиновники не обосновали. В партии собирались вести с мэрией переговоры.

На утро вторника среди оппозиции не было единого мнения о том, где должен пройти митинг 3 августа. Пресс-секретарь незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Алеклсей Обухов сказал, что в штабе нет принципиальной позиции о том, где должна пройти акция, но предпочитают, чтобы она была согласованной. "Конечно, центр города лучше проспекта Сахарова, но главное не место, а люди", - сказал он. Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина сказала, то солидарна с либертарианцами. Еще один кандидат, юрист ФБК Любовь Соболь считает, что решение о месте митинга должны принимать его организаторы - Либертарианская партия.