Гидрометцентр не нашел оптимистичных слов для москвичей

"В ближайшую неделю тепла не видно", предупредил замдиректора учреждения

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Синоптики не ждут потепления в столичном регионе до середины августа, "в ближайшую неделю тепла не видно", уточнил замдиректора Гидрометцентра России Геннадий Елисеев.

"Сказать что-то оптимистическое не получается", - констатировал он.

Прогнозы на ближайшие пять-шесть дней точно показывают отсутствие существенных изменений. Более долговременные прогнозы с вероятностью 65-70% также свидетельствуют, что холодная погода сохранится в Москве до конца следующей недели.

Елисеев отметил, что ложбина низкого давления все еще находится к востоку от европейской части России, а Москва остается в тылу циклона с центром к востоку от Казани. Эта ситуация устойчива, когда произойдут изменения, сказать невозможно.

Жары не стоит ждать и после выходных 10-11 августа. Тогда температуры могут вернуться к климатической норме, которая для середины августа ниже, чем для конца июля, напомнил Елисеев.

"Есть некая надежда на середину августа, но потом и климатические характеристики уменьшаются", - добавил он.

Первая половина августа будет аномально холодной для всех регионов Центрального федерального округа, большинства регионов Северо-Западного округа и для севера Южного округа, сказал в этот же день "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко.

В четверг в 11:30 мск температура, согласно данным метеостанции на крыше здания Гидрометцентра в центре Москвы (Пресненский район), составила 13,8 градуса, что на пять градусов ниже климатической нормы (осреднение за 1961-1990 годы).