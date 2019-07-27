Поиск

Суббота в Москве стала самым жарким днем июля

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 16:00 достигла 28,8 градусов, что стало максимальным значением с начала июля, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.

Как рассказал собеседник агентства, прежний максимум нынешнего июля был установлен днем раньше - 28,7 градусов тепла. При этом в текущем году средняя температура в июле, который считается самым жарким днем месяца, оказалась на 1,3 градуса ниже нормы, отметил он.

Синоптик сообщил, что 27 июля, вероятнее всего, останется самым жарким днем месяца.

Согласно прогнозам, в воскресенье температура воздуха днем не превысит 25-27 градусов тепла, а с понедельника в Москву придет заметное похолодание с температурами более характерными для сентября. Так, в понедельник днем температура не превысит 14-16 градусов, во вторник - 13-15 градусов. Ожидаются небольшие дожди.

По предварительным прогнозам, небольшое потепление придет в столицу лишь с пятницы.

Москва

Новости по теме

Новости

Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания

Главред канала "Дождь" вызвана на допрос в СК

Полиция насчитала около 3,5 тыс. человек на акции оппозиции в Москве

Полиция насчитала около 3,5 тыс. человек на акции оппозиции в Москве

Полиция сообщила о 295 задержанных на акции оппозиции в центре Москвы

Любовь Соболь задержана в Москве

Любовь Соболь задержана в Москве

Оппозиционеров Жданова, Гудкова и Галямину задержали

К пресс-секретарю Навального и оппозиционеру Шаведдинову пришли с обысками

Что случилось этой ночью: суббота, 27 июля

Собянин предостерег от организации беспорядков в Москве

Собянин предостерег от организации беспорядков в Москве

Оппозиционера Яшина привезли в отдел полиции Троицка

Оппозиционера Яшина привезли в отдел полиции Троицка
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');