Прошедший июль стал самым холодным в Москве за текущее столетие

Но до рекордов ему далеко, за 140 лет он вошел только в топ-20 самых холодных июлей

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Июль 2019 года стал самым холодным июлем XXI века в Москве, но за последние 140 лет он вошел только в топ-20 самых холодных, сообщил портал "Метеоновости".

По данным метеостанций столицы, среднемесячная температура в июле была ниже нормы на 1,5-1,8 градуса и составила 16,7 градуса. В июне 2019 года этот показатель составил 19,6 градуса. Годы, когда июль холоднее июня, выпадают крайне редко, отмечают "Метеоновости".

Метеорологи сравнили минувший июль по аномалии с 1965 и 1979 годами.

В Гидрометцентре России ранее сообщили, что и первая половина августа в столице будет холодной и не нашли для москвичей слов утешения. До конца следующей недели в столице будет холоднее нормы, а в середине августа уже традиционно бывает не так жарко, как в июле.