Мосгоризбирком отклонил 22 из 23 жалоб на отказ в регистрации кандидатами в Мосгордуму

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком отклонил 22 из 23 жалоб, которые поступили на отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Как передал корреспондент "Интерфакса", в четверг Мосгоризбирком оставил в силе решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации еще пяти кандидатам в депутаты : экс-депутату Госдумы Геннадию Гудкову (второй округ), самовыдвиженцам Александру Соловьеву (третий округ), Ивану Кульневу (23-й округ), Зое Шарагатовой (четвертый округ) и Эльмире Шагиахметовой (37-й округ).

Таким образом, все 23 жалобы незарегистрированных кандидатов были рассмотрены, и комиссия удовлетворила только жалобу кандидата от партии "Яблоко" Сергея Митрохина.

По итогам работы окружных избирательных комиссий из 426 выдвинутых кандидатами 233 были зарегистрированы, 57 получили отказ, остальные утратили статус кандидатов.