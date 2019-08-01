Поиск

Мосгоризбирком отклонил 22 из 23 жалоб на отказ в регистрации кандидатами в Мосгордуму

Мосгоризбирком отклонил 22 из 23 жалоб на отказ в регистрации кандидатами в Мосгордуму
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком отклонил 22 из 23 жалоб, которые поступили на отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы.

МоскваМГИК отменил отказ в регистрации Митрохина кандидатом в МосгордумуМГИК отменил отказ в регистрации Митрохина кандидатом в МосгордумуЧитать подробнее

Как передал корреспондент "Интерфакса", в четверг Мосгоризбирком оставил в силе решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации еще пяти кандидатам в депутаты : экс-депутату Госдумы Геннадию Гудкову (второй округ), самовыдвиженцам Александру Соловьеву (третий округ), Ивану Кульневу (23-й округ), Зое Шарагатовой (четвертый округ) и Эльмире Шагиахметовой (37-й округ).

Таким образом, все 23 жалобы незарегистрированных кандидатов были рассмотрены, и комиссия удовлетворила только жалобу кандидата от партии "Яблоко" Сергея Митрохина.

По итогам работы окружных избирательных комиссий из 426 выдвинутых кандидатами 233 были зарегистрированы, 57 получили отказ, остальные утратили статус кандидатов.

Мосгоризбирком

Новости по теме

Новости

Источник сообщил о проверке до 30 человек по "делу 27 июля"

Источник сообщил о проверке до 30 человек по "делу 27 июля"

СКР объявил о задержании пяти фигурантов уголовных дел об акции 27 июля

Яшин пожаловался на нарушение его избирательных прав из-за ареста

Футбольный матч "Спартак" - "Динамо" в Москве переносить не будут

Футбольный матч "Спартак" - "Динамо" в Москве переносить не будут

Гидрометцентр не нашел оптимистичных слов для москвичей

Гидрометцентр не нашел оптимистичных слов для москвичей

В Москве не будут массово достраивать "станции-призраки" в метро

В Москве не будут массово достраивать "станции-призраки" в метро

В Подмосковье впервые за 50 лет организуют регулярные вертолетные рейсы

Сбой на "серой" ветке московского метро продолжался почти сорок минут

Пассажир упал на пути на станции московского метро "Бульвар Дмитрия Донского"

По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');