Рабочая группа ЦИК рекомендовала не регистрировать Серебрянскую на выборах в Мосгордуму

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Рабочая группа ЦИК России рассмотрела первую жалобу и не рекомендовала отменять отказ в регистрации руководителя общественного движения "Русская инициатива", самовыдвиженки Юлии Серебрянской в качестве кандидата в Мосгордуму, передает корреспондент "Интерфакса".

"4327 подписи являются достоверными, что не является достаточным для регистрации кандидатом. (...) Предлагается жалобу оставить без удовлетворения",- сообщил Сергей Алешкин, глава правового управления.

Рабочая группа приняла это решение единогласно.

Между тем кандидату оставили возможность найти недостающие подписи до заседания ЦИК. "После принятия решения на рабочей группе и до решения ЦИК у вас еще будет возможность перепроверить, посмотреть эти подписи, если вы что-то найдете, то мы будем только рады", - сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Отвечая на вопрос Памфиловой, Серебрянская заявила, что хотела бы "разобраться" с подписями. "Я так понимаю, что решение будет не за мной, а за той проверкой, которая будет", - посетовала она.

Окончательное решение по жалобе будет принято ЦИК России в пятницу.

Проблема с подписями мертвецов

Рабочая группа по итогам проверки подписей рекомендовала вернуть Серебряковой 96 подписей из 630, которые признаны недействительными, сообщил начальник одного из управлений ЦИК Алексей Нестеров. Тем не менее, кандидату не хватает еще 180 подписей для регистрации. Еще 13 подписей, которые по данным МВД, принадлежат умершим, предложил вернуть зампред ЦИК России Николай Булаев, но одновременно также направив заявление в СК для проверки.

"По фальсификации подписей за умерших людей. Люди фальсифицировали подписи, 13 умерших внесли, и за это должны понести установленную Уголовным кодексом ответственность", - подчеркнул Булаев. После обсуждения было принято решение запросить у Мосгоризбиркома сведения об этих гражданах.

По словам Серебрянской, она больше 11 лет живет в 45-м округе, в котором планировала избираться. "И в этой связи я бы думала, что, если бы у нас был шанс продолжить выборы, то в целом от этого бы все выиграли. Потому что, по крайней мере, выборы были бы более конкурентными, и Москва бы получила яркую и сильную повестку в плане выборов, а не только каких-то уличных несанкционированных действий", - сказала она на заседании рабочей группы в четверг.

Бэкграунд в политике и конкуренты по округу

По данным на сайте "Русской инициативы", Серебрянская в 2007 году стала сотрудником предвыборного штаба тогда кандидата в президенты Дмитрия Медведева, с 2008 по 2012 годы - начальник отдела рекламы политического департамента "Единой России", замруководителя управления интернет-проектов ЕР, с ноября 2017 года - руководитель движения.

Как сообщалось, по округу 45 также пытается получить регистрацию на выборы глава муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин, а также зарегистрированная в качестве кандидата проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара.

Кроме того, рабочая группа в четверг рекомендовала отменить решения муниципальной комиссии и горизбиркома об отказе в регистрации шести кандидатам от партии "Яблоко" в депутаты МО "Измайловское" в Санкт-Петербурге, а также ещё двум "яблочникам" по МО "Морской" с учетом, в последнем случае, решения судов по аналогичным жалобам.

Мосгоризбирком 30 июля отменил решение избирательной комиссии 43-го округа об отказе в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы. 22 жалобы на отказ в регистрации были Мосгоризбиркомом отклонены.