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МГИК отменил отказ в регистрации Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Окружная комиссия снова рассмотрит вопрос о регистрации представителя "Яблока" кандидатом в депутаты

МГИК отменил отказ в регистрации Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Митрохин
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком отменил решение избирательной комиссии 43-го округа об отказе в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Такое решение было единогласно принято на заседании МГИК во вторник, сообщил корреспондент "Интерфакса". Это первое подобное решение по жалобе на отказ в регистрации кандидата окружной комиссией.

После решения МГИК окружная комиссия теперь обязана повторно рассмотреть вопрос о регистрации Митрохина кандидатом в депутаты.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил на заседании, что рабочая группа МГИК после проверки дополнительно засчитала в пользу Митрохина 203 подписи избирателей. Этого стало достаточно для регистрации его кандидатом.

Ранее сообщалось, что рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала комиссии зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму. Прежде рабочая группа рекомендовала все подобные жалобы отклонять.

Митрохину отказали в регистрации, так как проверяющие забраковали слишком высокий процент подписей избирателей, которые он собрал в поддержку выдвижения, - 618 из 4940. На заседании рабочей группы МГИКа политик оспорил решение по 233 подписям и потребовал признать их действительными.

Митрохин выдвинулся в Мосгордуму по 43-му избирательному округу. Там также выдвинулись юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, ей отказали в регистрации.

Сергей Митрохин Яблоко Москва Мосгоризбирком

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