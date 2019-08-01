Рабочая группа ЦИК предложила не регистрировать Константина Лисицу на выборах в Мосгордуму

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Рабочая группа ЦИК России не рекомендовала отменять отказ самовыдвиженцу Константину Лисице в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы по 43-му избирательному округу, передает корреспондент "Интерфакса".

"5175 подписи являются достоверными, что не является достаточным для регистрации кандидатом. Предлагаем в удовлетворении жалобы Константина Валентиновича Лисицы отказать", - сообщил глава правового управления ЦИК России Сергей Алешкин.

"Очень жаль, что не хватило всего 112 подписей",- сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова. Она выразила надежду, что к заседанию ЦИК кандидат сможет добрать недостающие. Ранее аналогичное решение было принято по самовыдвиженке Юлии Серебрянской (45-й округ).

Спорный сборщик подписей

Принципиальным вопросом для Лисицы стало участие в сборе подписей сборщицы Натальи Митиной, из-за членства в УИК которой были признаны недействительными 140 подписей. Кроме того, Лисица сообщил, что изначально почерковед признал часть подписей недостоверными, хотя такого понятия нет, из-за того, что даты, но не подписи, были внесены одной рукой.

В ходе заседания рабочей группы Лисица сообщил о том, что Митина на самом деле не является резервным членом УИК, как утверждают избиркомы, а значит, собранные ею подписи надо вернуть. По мнению кандидата, Митина не разобралась в ситуации и считала, что будет членом комиссии в свободное от работы время, а значит, не нарушает закон.

В свою очередь зампред ЦИК России Николай Булаев заявил, что на руках имеются все данные из системы "ГАС Выборы" о том, что Митина член УИК. "В данном случае речь идет о серьезном преступлении с чьей-то стороны: или со стороны заявителей или со стороны избирательных комиссий", - сказал Булаев и добавил, что у него нет сомнений, что Митина входит в УИК и не имела права собирать подписи.

В заседании по видеосвязи принял участие глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, который заверил, что двух мнений по данному вопросу быть не может. "Мы приняли решение, когда нам начали подсовывать какие-то заявления, якобы нотариально заверенные, мы обратились в следственные органы, и пусть в рамках расследования установят, кто и что подделывал", - сказал Горбунов.

Он обещал, что в пятницу на заседании будет представлено документальное подтверждение. "Заявление с печатью участковой комиссии. Мы проверили все ответственно, так как здесь прямая норма закона нарушается", - сказал глава МГИК.

По словам Лисицы, он является предпринимателем, в последние годы работает председателем ЖСК "Альфа".

Всего в ЦИК поступили девять жалоб.

Мосгоризбирком 30 июля отменил решение избирательной комиссии 43-го округа об отказе в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы. 22 жалобы на отказ в регистрации были Мосгоризбиркомом отклонены.