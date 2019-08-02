Мосгорсуд получил 58 исков об отказах в регистрации на выборах в Мосгордуму

Два иска удовлетворены, 35 - отклонены

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Мосгорсуд поступило 58 исков к окружным избирательным комиссиям и Мосгоризбиркому на решения об отказе в регистрации кандидатами в Мосгордуму. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Два иска суд удовлетворил, 35 заявителям - отказал. Некоторые иски вернули заявителям из-з недостатков в оформлении, по еще трем производство прекращено, в том числе в связи с отзывом заявления.

Центризбирком ранее сообщал, что получил девять жалоб кандидатов в Мосгордуму, которые не смогли обжаловать отказ в регистрации в Мосгоризбиркоме и получили отказы. Эти жалобы комиссия начала рассматривать 1 августа.

Рабочая группа ЦИК рекомендовала не регистрировать первых двух кандидатов - Юлию Серебрянскую (45-й избирательный округ) и Константина Лисицу (43-й округ). Обоим не хватило достоверных подписей избирателей в поддержку их выдвижения. Серебрянская 2 августа отозвала жалобу из ЦИК и отказалась от дальнейшей борьбы за регистрацию.