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Отбывающий арест глава ФБК Иван Жданов объявил голодовку

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Выдвигавшийся в Мосгордуму по восьмому округу глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов объявил голодовку в ходе судебного заседания по его апелляции об административном аресте.

"У меня больше нет никаких способов и возможностей донести свою позицию. С этого дня я объявляю голодовку и отказываюсь от приема пищи. Я больше не буду отвечать на вопросы, я отказываюсь участвовать в этом судебном заседании", - процитировал в своем телеграм-канале слова Жданова начальник его штаба Борис Золотаревский.

Судья Мосгорсуда Анна Селиверстова отказалась вызвать в качестве свидетелей сотрудников полиции, составивших рапорт, дать возможность Жданову ознакомиться с материалами дела и обеспечить личное присутствие Жданова, потому он выступал по видеосвязи.

29 июля Зеленоградский районный суд Москвы арестовал Жданова на 15 суток за участие в несанкционированной акции 27 июля, признав его виновным по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированной акции, помешавшей движению транспорта и пешеходов).

Жданов выдвинул свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму, однако получил отказ в регистрации от окружной избирательной комиссии.

Москва ФБК Иван Жданов

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