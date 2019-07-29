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Директор ФБК Жданов арестован на 15 суток за участие в протестах 27 июля

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Москве арестован на 15 суток директор "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК), независимый претендент в кандидаты на сентябрьских выборах в Мосгордуму Иван Жданов.

Зеленоградский суд Москвы назначил административный арест (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ), признав Жданова виновным в участии в несанкционированной акции 27 июля в центре столицы.

Во вторник Мещанский суд столицы продолжит рассмотрение другого административного материала в отношении Жданова - об организации массовой акции без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ).

В прошедшею субботу в центре Москвы в течение дня проходила не согласованная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Полиция насчитала около 3,5 тысячи участников митинга. В МВД сообщили, что по итогам акции были задержаны 1074 человека. В понедельник в столичные суды поступили 203 дела об административных правонарушениях, возбужденных из-за протестов.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.

Москва Иван Жданов

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