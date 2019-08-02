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Мосгорсуд оставил Ивана Жданова под арестом

Ранее районный суд назначил ему 15 суток ареста за участие в акции 27 июля

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без изменение постановление Зеленоградского суда, который назначил 15 суток ареста незарегистрированному кандидату в Мосгордуму, директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову. В суде Жданов заявил, что начинает голодовку.

Защита Жданова утверждала, что решение суда первой инстанции об аресте было необоснованным.

Суды признали политика виновным в участии в несанкционированной акции 27 июля, помешавшей движению транспорта (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП).

На акции 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму были задержаны больше тысячи человек. Несколько десятков из них затем получили административные аресты, другим суды назначили штрафы. 30 июля Следственный комитет сообщил, что по следам акции возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел по фактам нападений на полицейских. Затем эти дела объединили в одно производство.

По сведениям информированного источника "Интерфакса", Иван Жданов стал одним из арестованных за эту акцию, кого следствие хочет допросить по уголовному делу о массовых беспорядках.

ФБК Иван Жданов Мосгорсуд Мосгордума

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