Префектура ЦАО не согласовала пикеты на бульварах 3 августа

Несанкционированная акция протеста в Москве. Архивное фото Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Организаторы пикетов на Бульварном кольце 3 августа не вправе проводить эти публичные мероприятия в связи с нарушением сроков подачи уведомлений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе префектуры Центрального административного округа (ЦАО) в пятницу.

Он напомнил, что, согласно федеральному закону "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", в случае проведения пикетирования группой лиц уведомление может подаваться не позднее трех дней до дня его проведения. Если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем - не позднее четырех дней.

В префектуре напомнили, что уведомления от желающих провести 3 августа пикеты на нескольких площадках Бульварного кольца были поданы 31 июля.

Ранее некоторые муниципальные депутаты Москвы подали в префектуру ЦАО заявки на проведение 3 августа 12 пикетов на Бульварном кольце в период с 14:00 до 17:00.

"Мы планируем проведение пикетов с целью показать, что граждане Москвы хотят увидеть честные и конкурентные выборы", - говорилось в сообщении главы муниципального округа Якиманка Андрея Морева, опубликованном на его странице в фейсбуке в среду.

Как предполагали организаторы, пикеты должны были пройти на Гоголевском, Тверском, Сретенском, Страстном и Чистопрудном бульварах, а также на Пушкинской и Трубной площадях.